Addetto che va a riscuotere le tasse

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Addetto che va a riscuotere le tasse' è 'Esattore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESATTORE

Perché la soluzione è Esattore? Un esattore è una figura che svolge il compito di riscuotere le tasse dai contribuenti. La sua attività consiste nel recarsi presso le abitazioni o gli uffici per chiedere il pagamento delle somme dovute allo Stato o ad altri enti pubblici. Questa figura è fondamentale per il funzionamento del sistema fiscale, assicurando che le entrate vengano raccolte correttamente e in modo tempestivo. La presenza di un esattore garantisce l’efficiente gestione delle risorse pubbliche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Addetto che va a riscuotere le tasse". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Addetto che va a riscuotere le tasse nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Esattore

Quando la definizione "Addetto che va a riscuotere le tasse" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Addetto che va a riscuotere le tasse" conferma che la soluzione 'Esattore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Esattore

E Empoli S Savona A Ancona T Torino T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Addetto che va a riscuotere le tasse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esattore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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