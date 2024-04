La Soluzione ♚ Riscuotere tasse e balzelli

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Riscuotere tasse e balzelli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INTROITARE

Curiosità su Riscuotere tasse e balzelli: Taglia, rifiuta d'intervenire, ma zorro salva la situazione; paco può così riscuotere la sua ricompensa. guest star: hilton mcrae (narcisco), patrick drury... La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione del diritto d'autore in Italia, dichiaratamente in forma di società di gestione collettiva senza scopo di lucro. Dalla costituzione, avvenuta nel 1882, ha assunto nel corso del tempo diverse denominazioni: SIA (Società Italiana degli Autori) dal 1882 al 1926, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) dal 1926 al 1942, EIDA (Ente Italiano per il Diritto d'Autore) e, infine, di nuovo SIAE (dal 1945). Svolge inoltre funzioni connesse con la protezione delle opere dell'ingegno e ...

