La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Aurelianum dei Romani' è 'Orleans'.

ORLEANS

Perché la soluzione è Orleans? La Aurelianum dei Romani si riferisce all'antica città di Orleans, chiamata così in onore dell'imperatore Aureliano. Questa denominazione ricorda il suo passato romano e il ruolo storico nel territorio francese. Oggi, Orleans è una città ricca di storia e cultura, simbolo di un patrimonio che affonda le sue radici nell'antichità. Un esempio di come passato e presente si incontrano nella storia europea.

O Otranto

R Roma

L Livorno

E Empoli

A Ancona

N Napoli

S Savona

R E N R D E E Mostra soluzione



