Le forche imposte dai Sanniti ai Romani

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le forche imposte dai Sanniti ai Romani' è 'Caudine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAUDINE

Perché la soluzione è Caudine? Le forche imposte dai Sanniti ai Romani sono conosciute come la disfatta di Caudine. Questo episodio avvenne nel 321 a.C. durante le guerre sannitiche, quando i Sanniti posero i Romani in una posizione di estrema umiliazione. I Romani furono costretti a passare sotto un ponte di spalle, un gesto di sottomissione che segnò una sconfitta significativa. La sconfitta di Caudine rimane un esempio di umiliazione militare e di strategia nemica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le forche imposte dai Sanniti ai Romani". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Le forche imposte dai Sanniti ai Romani nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caudine

Quando la definizione "Le forche imposte dai Sanniti ai Romani" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le forche imposte dai Sanniti ai Romani" conferma che la soluzione 'Caudine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Caudine

C Como A Ancona U Udine D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le forche imposte dai Sanniti ai Romani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caudine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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