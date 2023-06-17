50 e 500 romani nei cruciverba: la soluzione è Ld

La soluzione di 2 lettere per la definizione '50 e 500 romani' è 'Ld'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LD

Hai risolto il cruciverba con Ld? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 2 lettere più frequenti: Ld.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L isola dei RomaniTuniche corte degli antichi Romani che avviluppavano le spalleDinastia di alcuni imperatori romaniDue romaniPer i Romani era lo stesso che Cartaginesi

L Livorno

D Domodossola

