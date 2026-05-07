Il cartaginese acerrimo avversario dei Romani

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il cartaginese acerrimo avversario dei Romani' è 'Annibale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANNIBALE

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Perché la soluzione è Annibale? Annibale è noto come il celebre condottiero cartaginese che si oppose con grande determinazione ai Romani durante le guerre puniche. La sua abilità strategica e il coraggio dimostrato nelle battaglie sono rimasti impressi nella storia militare. Nato in una famiglia di generali, si distinse fin da giovane per le sue capacità di comando e per la volontà di difendere gli interessi di Cartagine. La sua figura simbolizza la resistenza contro l'espansione romana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cartaginese acerrimo avversario dei Romani". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il cartaginese acerrimo avversario dei Romani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Annibale

La definizione "Il cartaginese acerrimo avversario dei Romani" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cartaginese acerrimo avversario dei Romani" conferma che la soluzione 'Annibale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Annibale

A Ancona N Napoli N Napoli I Imola B Bologna A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cartaginese acerrimo avversario dei Romani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Annibale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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