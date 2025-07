Jimmy, ex presidente USA e Nobel per la pace 2002 nei cruciverba: la soluzione è Carter

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Jimmy, ex presidente USA e Nobel per la pace 2002' è 'Carter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTER

Curiosità e Significato di Carter

La soluzione Carter di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Carter per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Carter? Carter si riferisce a Jimmy Carter, ex presidente degli Stati Uniti dal 1977 al 1981, noto anche per aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2002. La sua figura è associata a iniziative umanitarie e mediative, che hanno contribuito a promuovere la pace nel mondo. Un esempio di leadership impegnata e di impegno civile riconosciuto a livello internazionale.

Come si scrive la soluzione Carter

Hai davanti la definizione "Jimmy, ex presidente USA e Nobel per la pace 2002" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S E O M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORES" MORES

