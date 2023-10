Al ex-vicepresidente Usa e Nobel per la pace nel 2007 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al ex-vicepresidente Usa e Nobel per la pace nel 2007. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GORE

Significato/Curiosita : Al ex-vicepresidente usa e nobel per la pace nel 2007

Stato il 45º vicepresidente degli stati uniti durante la presidenza clinton dal 1993 al 2001. fu insignito del premio nobel per la pace 2007 e del premio... Premio nobel per la pace 2007 albert arnold gore jr., detto al (washington, 31 marzo 1948), è un politico e ambientalista statunitense. è stato il 45º... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 2 ottobre 2023

