Ingente, di notevole entità nei cruciverba: la soluzione è Cospicuo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ingente, di notevole entità' è 'Cospicuo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COSPICUO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cospicuo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Cospicuo.

Perché la soluzione è Cospicuo? Il termine cospicuo indica qualcosa di notevole, considerevole e di grande entità. Si usa per descrivere quantità o importanze che attirano l’attenzione, come un guadagno cospicuo o un progresso cospicuo. In breve, rappresenta ciò che si distingue per la sua rilevanza e abbondanza, sottolineando l'importanza di ciò che viene evidenziato. È un modo efficace per parlare di qualcosa di significativo e consistente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È notevole quella nella baia del Mont Saint-MichelInvolto di notevole peso e dimensioni da portare a spallaDi modesta entitàSituati a notevole distanzaDi notevole statura

Se "Ingente, di notevole entità" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

S Savona

P Padova

I Imola

C Como

U Udine

O Otranto

