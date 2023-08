Fortemente ingente molto consistente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fortemente ingente molto consistente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASSIVO

Significato/Curiosita : Fortemente ingente molto consistente

Affermati i cosiddetti distretti industriali, un modello che ha visto una consistente diffusione lungo la dorsale adriatica, al punto da costituire una delle... Se stai cercando l'omonimo singolo di nicki minaj, vedi massive attack (singolo). i massive attack sono un gruppo musicale britannico, formato a bristol... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

