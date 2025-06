La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Situati a notevole distanza' è 'Lontani' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LONTANI

Approfondisci la parola di 7 lettere Lontani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lontani? Lontani indica una grande distanza spaziale o temporale tra due punti o momenti. Può riferirsi a persone, luoghi o tempi separati, suggerendo una sensazione di distacco o separazione. È un termine che esprime appunto questa idea di essere molto distanti, sia fisicamente che figurativamente, contribuendo a creare atmosfere di distanza o isolamento. È un modo per descrivere ciò che si trova molto oltre, lontano nel spazio o nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Raggiungibili dopo molti chilometriTutt altro che viciniCosì sono i parenti quasi non più parentiA notevole distanzaÈ notevole quella nella baia del Mont Saint-MichelInvolto di notevole peso e dimensioni da portare a spalla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Se ti sei imbattuto nella definizione "Situati a notevole distanza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

C C O S E I C H

Mostra soluzione