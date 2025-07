Grande catena di su­permercati nei cruciverba: la soluzione è Coop

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Grande catena di su­permercati' è 'Coop'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COOP

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Coop, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Coop? Grande catena di supermercati indica un insieme di negozi appartenenti alla stessa azienda, distribuiti in molte località. In Italia, il termine si riferisce a marchi come COOP, sinonimo di punti vendita organizzati per offrire prodotti di qualità a prezzi competitivi, garantendo una rete capillare e affidabile per le spese quotidiane. La loro presenza capillare rende facile fare la spesa ovunque ci si trovi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È lunga in una grande catena di supermercatiGrande catena montuosa in AsiaNota catena francese della grande distribuzioneMarco : conduce Reazione a catena su Rai 1Grande catena di alberghi

C Como

O Otranto

O Otranto

P Padova

