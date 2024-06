La Soluzione ♚ Grande catena di alberghi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : HILTON . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. HILTON

Significato della soluzione per Grande catena di alberghi: . È la pronipote ereditiera di Conrad Hilton, fondatore della catena di hotel di lusso Hilton, il cui patrimonio è stimato in circa 800 milioni di dollari. Il patrimonio di Paris Hilton ammonta a circa 300 milioni di dollari. Paris Whitney Hilton (New York, 17 febbraio 1981) è una modella, cantante, attrice, imprenditrice e stilista statunitense.

