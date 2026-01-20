Quella d opera aumenta il costo della fattura

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quella d opera aumenta il costo della fattura' è 'Mano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella d opera aumenta il costo della fattura" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella d opera aumenta il costo della fattura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Mano? La parola si riferisce a quanto viene pagato per il lavoro svolto, influenzando l'importo totale di una fattura. È un termine spesso associato a un pagamento per i servizi di un artigiano o di un lavoratore. Quando si parla di un'operazione, questa componente può incrementare il prezzo finale. La quantità di denaro riconosciuta per la prestazione è fondamentale per determinare il totale dovuto.

La definizione "Quella d opera aumenta il costo della fattura" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella d opera aumenta il costo della fattura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mano:

M Milano A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella d opera aumenta il costo della fattura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

