Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo' è 'Superminimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo
- Risposta: SUPERMINIMO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SRNIO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Superminimo? Il superminimo è una somma aggiuntiva rispetto alla paga base stabilita dal contratto collettivo. Serve a riconoscere particolari competenze o responsabilità, rendendo più interessante il salario complessivo. Questa integrazione può variare in base alle esigenze dell'azienda e alle negoziazioni individuali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo: risposta da 11 lettere
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