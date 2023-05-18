Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo' è 'Superminimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S U P E R M I N I M O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo

Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo Risposta: SUPERMINIMO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S R N I O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Superminimo? Il superminimo è una somma aggiuntiva rispetto alla paga base stabilita dal contratto collettivo. Serve a riconoscere particolari competenze o responsabilità, rendendo più interessante il salario complessivo. Questa integrazione può variare in base alle esigenze dell'azienda e alle negoziazioni individuali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo: risposta da 11 lettere

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