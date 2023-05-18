Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo

Sara Verdi | 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo' è 'Superminimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SUPERMINIMO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo
  • Risposta: SUPERMINIMO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SRNIO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Superminimo? Il superminimo è una somma aggiuntiva rispetto alla paga base stabilita dal contratto collettivo. Serve a riconoscere particolari competenze o responsabilità, rendendo più interessante il salario complessivo. Questa integrazione può variare in base alle esigenze dell'azienda e alle negoziazioni individuali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo: risposta da 11 lettere

Per risolvere la definizione "Aumenta la paga base prevista dal contratto collettivo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Superminimo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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