Uccelli dell Antartide bianconeri che non volano nei cruciverba: la soluzione è Pinguini

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uccelli dell Antartide bianconeri che non volano' è 'Pinguini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINGUINI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Pinguini: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pinguini? I pinguini sono uccelli dell'Antartide noti per il loro piumaggio bianco e nero e per non sapere volare. Questi affascinanti animali trascorrono la maggior parte del tempo in acqua, dove si muovono con agilità. Sono simboli di adattamento e resilienza nelle condizioni estreme del continente glaciale, rappresentando l’incarnazione della sopravvivenza in ambienti ostili.

Hai davanti la definizione "Uccelli dell Antartide bianconeri che non volano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

N Napoli

G Genova

U Udine

I Imola

N Napoli

I Imola

