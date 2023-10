Un vasto mare dell Antartide ha il suo nome - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vasto mare dell Antartide ha il suo nome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROSS

Significato/Curiosita : Un vasto mare dell antartide ha il suo nome

Argomento in dettaglio: storia dell'antartide ed esplorazioni antartiche. l'aggettivo antartico (da cui viene il nome antartide) deriva dal greco antarktikós... Argomento in dettaglio: storiaed esplorazioni antartiche. l'aggettivo antartico (da cui viene) deriva dal greco antarktikós... Diane Ernestine Earle Ross, detta Diana (Detroit, 26 marzo 1944), è una cantante, produttrice discografica e attrice statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un vasto mare dell Antartide ha il suo nome : vasto; mare; antartide; nome; Il più vasto lago del mondo; vasto esteso; Comprende Rimini e vasto ; Un vasto Stato attraversato dal Nilo; Ospita un vasto Parco nazionale in Campania; mare disseminato di isole greche; Squisito pesce di mare ; Sfocia nel mare Arabico; Pesci di mare che si cuociono spesso al cartoccio; Una pinna in mare ne segnala la presenza; Vivono in antartide ; Vive in antartide ; Pinnipede dell antartide ; Vulcano dell antartide ; Uccelli dell antartide bianconeri che non volano; Era il nome dell apostolo san Paolo prima della conversione; Il nome di Mandelstam; Il fumettista italiano di Dimentica il mio nome ; Il nome dell Inghilterra che veniva preceduto dall aggettivo perfida; Legò il proprio nome al telefono;

Cerca altre Definizioni