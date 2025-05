Un pinnipede dell Antartide nei cruciverba: la soluzione è Otaria

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un pinnipede dell Antartide' è 'Otaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTARIA

Curiosità e Significato di "Otaria"

La parola Otaria è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Otaria.

Perché la soluzione è Otaria? L'otaria è un tipo di pinnipede che vive nelle acque dell'Antartide e in altre regioni fredde del mondo. Questi affascinanti mammiferi marini, conosciuti anche come leoni marini, sono noti per la loro abilità nel nuoto e per il loro comportamento sociale. Con la loro pelliccia spessa e il caratteristico muso, gli otarie non solo affascinano gli studiosi di biologia marina, ma catturano anche l'immaginazione di chiunque abbia la fortuna di os

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È chiamata anche leone marinoUn pinnipede dei mari antarticiPinnipede dell AntartidePinnipede dell Antartide simile alla focaUn vasto mare dell Antartide ha il suo nome

Come si scrive la soluzione Otaria

Hai trovato la definizione "Un pinnipede dell Antartide" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

