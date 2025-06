Tifano per i bianconeri friulani nei cruciverba: la soluzione è Udinesi

Home / Soluzioni Cruciverba / Tifano per i bianconeri friulani

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tifano per i bianconeri friulani' è 'Udinesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UDINESI

Curiosità e Significato di Udinesi

Approfondisci la parola di 7 lettere Udinesi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Udinesi? Udinesi si riferisce ai tifosi e ai giocatori della squadra di calcio dell'Udinese, storica società friulana. Il termine deriva dal nome della città di Udine, in Friuli, e viene usato per identificare chi sostiene o fa parte del club bianconero. È un modo affettuoso e riconoscibile per chiamare gli appassionati di questa squadra, simbolo di identità e passione sportiva nella regione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Abitano la città con la Loggia del LionelloI sostenitori dei bianconeriTifano per una squadra bergamascaTifano per i blucerchiati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Udinesi

Hai trovato la definizione "Tifano per i bianconeri friulani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

U Udine

D Domodossola

I Imola

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E C A U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAUSE" CAUSE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.