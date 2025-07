Utensile per togliere i tappi nei cruciverba: la soluzione è Apribottiglie

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Utensile per togliere i tappi' è 'Apribottiglie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APRIBOTTIGLIE

Curiosità e Significato... La soluzione Apribottiglie di 13 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Apribottiglie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Apribottiglie? Un apribottiglie è l'utensile usato per rimuovere facilmente i tappi dalle bottiglie, come quelle di birra o vino. Pensato per semplificare l'apertura, spesso ha una lama o una leva che permette di sollevare il tappo senza sforzo. È un oggetto pratico e indispensabile in cucina o durante un aperitivo, rendendo ogni momento più semplice e piacevole.

Hai trovato la definizione "Utensile per togliere i tappi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

P Padova

R Roma

I Imola

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

