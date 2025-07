Stivaletti in cuoio con suola a carrarmato nei cruciverba: la soluzione è Anfibi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stivaletti in cuoio con suola a carrarmato' è 'Anfibi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANFIBI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Anfibi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Anfibi.

Perché la soluzione è Anfibi? Gli anfibi sono calzature in cuoio con suola robusta e carrarmato, ideali per affrontare terreni accidentati o condizioni climatiche avverse. Originariamente usati dai militari, oggi sono diventati un must fashion, simbolo di stile grintoso e praticità. Perfetti per chi cerca comfort e durabilità senza rinunciare a un tocco di tendenza. Sono davvero un’icona versatile nel mondo delle scarpe.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Calzatura da montagna con suola a carrarmatoStrisce di cuoioIl cuoio capelluto staccato ai nemici per feticcioFascia di cuoio da mettere al collo degli equiniDure come il cuoio

Hai trovato la definizione "Stivaletti in cuoio con suola a carrarmato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

F Firenze

I Imola

B Bologna

I Imola

