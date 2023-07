Fascia di cuoio da mettere al collo degli equini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fascia di cuoio da mettere al collo degli equini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SONAGLIERA

Significato/Curiosita : Fascia di cuoio da mettere al collo degli equini

Deponeva uova simili a quelle dei rettili, con guscio di consistenza simile a quella del cuoio. adelobasileus cromptoni, anch'esso del tardo triassico... Arpa archi da suonare internamente: flauto, cornetta, campana, tamburo, sonagliera donna non vidi mai, romanza di des grieux (atto i) in quelle trine morbide... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

