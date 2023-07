Dure come il cuoio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dure come il cuoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORIACEE

Indossava vestiti di cuoio e una benda da pirata, oltre ad avere lame che le uscivano dal corpo. il look di alice cooper si sviluppò come una combinazione... La tartaruga liuto (dermochelys coriacea vandelli, 1761) è la tartaruga più grande del mondo. è l'unica specie del genere dermochelys e della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

