Calzatura da montagna con suola a carrarmato - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SCARPONE

Significato/Curiosita : Calzatura da montagna con suola a carrarmato

Indossavano scarponi con suola vibram. nel 2014, vibram ha costituito un fondo di 3,75 milioni di dollari statunitensi destinato a rimborsare fino a 50 dollari... Poiché uno scarpone della lunghezza giusta ma largo all'estremità anteriore potrebbe far battere il piede "in punta" durante la discesa. gli scarponi nuovi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

