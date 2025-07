Quello volante non ha corna nei cruciverba: la soluzione è Cervo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quello volante non ha corna' è 'Cervo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERVO

Curiosità e Significato di Cervo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Cervo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cervo? Il cervo è un mammifero herbivoro noto per le sue corna eleganti, usate in combattimenti e per attirare le femmine. La parola deriva dal latino cervus e rappresenta simboli di grazia e forza nella natura. Con il suo portamento regale, il cervo incarna l'equilibrio tra potenza e delicatezza, rendendolo uno degli animali più affascinanti del mondo selvaggio.

Come si scrive la soluzione Cervo

Se "Quello volante non ha corna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

R Roma

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G E U T P E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PEUGEOT" PEUGEOT

