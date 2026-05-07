Ha delle grandi corna a pala

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha delle grandi corna a pala

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha delle grandi corna a pala' è 'Alce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALCE

Perché la soluzione è Alce? L’alce è un mammifero appartenente alla famiglia degli cervidi, facilmente riconoscibile per le sue grandi corna a pala che si estendono sopra la testa. Queste corna, che si sviluppano soprattutto nei maschi, sono utilizzate durante le battaglie per il territorio e la riproduzione. L’alce ha un corpo robusto e zampe lunghe, adattate a muoversi agilmente nei boschi. La sua presenza è evidente in molte zone forestali, dove si aggira in cerca di cibo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha delle grandi corna a pala". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ha delle grandi corna a pala nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Alce

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha delle grandi corna a pala" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha delle grandi corna a pala" conferma che la soluzione 'Alce' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Alce

A Ancona L Livorno C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha delle grandi corna a pala" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alce' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È simile al 53 orizzIl più grande cervide esistente al mondoIl re delle foreste canadesiHa le corna a palaHanno grandi corna a palaHa le corna ramoseHa le corna palmateHa grosse e grandi dita