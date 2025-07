Può essere di millefiori nei cruciverba: la soluzione è Miele

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Può essere di millefiori' è 'Miele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIELE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Miele: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Miele? Il miele è una sostanza dolce e dorata prodotta dalle api a partire dal nettare dei fiori. È apprezzato in cucina e per le sue proprietà benefiche, come antibatterico naturale e ricco di nutrienti. Il suo nome deriva dal latino mel, simbolo di dolcezza e bontà. Insomma, il miele rappresenta la dolcezza della natura racchiusa in un piccolo dono delle api.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Può essere millefioriPuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivoVitigno che può essere renano o italico

M Milano

I Imola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

