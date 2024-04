La Soluzione ♚ Può essere millefiori

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere millefiori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MIELE

Curiosità su Puo essere millefiori: La presenza delle piante su vaste aree, altre concorrono a produrre il millefiori. nei mieli di uniflorali c'è comunque una percentuale variabile di nettari... Il miele è una sostanza dolce prodotta dalle api domestiche (Apis mellifera; Apis cerana) e non (Apis florea; Apis andreniformis; Apis dorsata; Apis laboriosa; Bombus; Trigona; Meliponini), a partire dal nettare o dalla melata. Il nettare è bottinato sui fiori di moltissime piante ed è secreto dalle ghiandole nettarifere presenti all'interno del fiore ma anche in posizione esterna (extra-floreale), ad esempio sul picciolo delle foglie di alcune piante (ciliegio, lauroceraso). Il nettare e la melata vengono raccolti, trasformati, disidratati e immagazzinati nel favo. Il miele è utilizzato come nutrimento dalle api nei periodi di assenza di ...

