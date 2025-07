Ospita una residenza sabauda in provincia di Cuneo nei cruciverba: la soluzione è Racconigi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ospita una residenza sabauda in provincia di Cuneo' è 'Racconigi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RACCONIGI

Perché la soluzione è Racconigi? Racconigi è una pittoresca cittadina in provincia di Cuneo, famosa per aver ospitato una residenza sabauda, ovvero una dimora storica reale appartenuta ai sovrani di Piemonte. Questa località unisce charme, storia e natura, offrendo un affascinante tuffo nel passato e nella cultura piemontese, rendendola una tappa imperdibile per gli amanti della storia e del paesaggio.

R Roma

A Ancona

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

G Genova

I Imola

I A I N R R O E G Mostra soluzione



