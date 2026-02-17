La residenza estiva del papa

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'La residenza estiva del papa' è 'Castelgandolfo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASTELGANDOLFO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La residenza estiva del papa" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La residenza estiva del papa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Castelgandolfo? Castel Gandolfo è il luogo dove il Papa trascorre i mesi estivi, offrendo un rifugio di pace e tranquillità. Situato sulle colline dei Castelli Romani, questa residenza rappresenta un simbolo di spiritualità e tradizione per la Chiesa cattolica. La sua bellezza architettonica e i meravigliosi dintorni attirano numerosi visitatori ogni anno. È un luogo di serenità e di incontro tra fede e natura, simbolo di riposo e spiritualità papale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La residenza estiva del papa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La residenza estiva del papa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Castelgandolfo:

C Como A Ancona S Savona T Torino E Empoli L Livorno G Genova A Ancona N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno F Firenze O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La residenza estiva del papa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

