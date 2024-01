La Soluzione ♚ Castello reale in provincia di Cuneo

La definizione e la soluzione di: Castello reale in provincia di Cuneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Castello reale in provincia di cuneo: Il castello di govone si trova in provincia di cuneo nel comune di govone. fu una delle residenze della casa reale dei savoia dal 1792 al 1870, dal 1997... Curiosità su: Il castello di govone si trova in provincia di cuneo nel comune di govone. fu una delle residenze della casa reale dei savoia dal 1792 al 1870, dal 1997... Racconigi (IPA: [rak ko 'ni i], Racunis in piemontese) è un comune italiano di 9 679 abitanti della provincia di Cuneo in Piemonte. È noto ai più per il suo castello, residenza dei reali sabaudi, dove nacque l'ultimo re d'Italia Umberto II.

Altre risposte : racconigi; castello; reale; provincia; cuneo;