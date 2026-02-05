La residenza del Pontefice

SOLUZIONE: SANTA SEDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La residenza del Pontefice" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La residenza del Pontefice". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Santa Sede? La Santa Sede rappresenta il centro spirituale e amministrativo della Chiesa cattolica, sede del Papa e dei suoi uffici. È un’entità con personalità giuridica internazionale, che esercita il suo ruolo attraverso diplomazie e accordi con altri paesi. Si trova a Roma e svolge funzioni di guida e rappresentanza per i cattolici di tutto il mondo. La sua presenza simbolica e istituzionale si identifica con il Papa stesso, che ne è il capo spirituale.

La definizione "La residenza del Pontefice" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La residenza del Pontefice" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Santa Sede:

S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona S Savona E Empoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La residenza del Pontefice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

