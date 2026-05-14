Creò il personaggio di Phileas Fogg

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Creò il personaggio di Phileas Fogg' è 'Verne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VERNE

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Perché la soluzione è Verne? Verne creò il personaggio di Phileas Fogg come protagonista di un'avventura che incarna l'ingegno e la determinazione umana. Fogg è un uomo preciso, razionale e determinato a compiere un viaggio intorno al mondo in 80 giorni, sfidando le convenzioni e i limiti del suo tempo. La sua figura rappresenta l'ideale di inventiva e coraggio, elementi fondamentali nelle narrazioni di Verne. La sua storia rimane un esempio di avventura e sfida personale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Creò il personaggio di Phileas Fogg". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Creò il personaggio di Phileas Fogg nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Verne

La soluzione associata alla definizione "Creò il personaggio di Phileas Fogg" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Creò il personaggio di Phileas Fogg" conferma che la soluzione 'Verne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Verne

V Venezia E Empoli R Roma N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Creò il personaggio di Phileas Fogg" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Verne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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