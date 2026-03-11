Il tragico re di Britannia shakespeariano
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il tragico re di Britannia shakespeariano' è 'Lear'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LEAR
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il tragico re di Britannia shakespeariano" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tragico re di Britannia shakespeariano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Perché la soluzione è Lear? Lear è il protagonista di una delle tragedie più profonde di Shakespeare, rappresentando un re di Britannia che affronta una caduta drammatica e dolorosa. La sua figura incarna l'arroganza e l'ingenuità di un sovrano che, nel tentativo di dividere il regno tra le sue figlie, si ritrova solo e disilluso. La sua parabola esprime temi universali di potere, inganno e redenzione, e la sua sofferenza diventa simbolo di una condizione umana universale. La sua storia si conclude con una riflessione amara sulla fragilità umana.
Se la definizione "Il tragico re di Britannia shakespeariano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tragico re di Britannia shakespeariano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Lear:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tragico re di Britannia shakespeariano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
