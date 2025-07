Gustoso pesce di mare detto anche seriola nei cruciverba: la soluzione è Ricciola

RICCIOLA

Curiosità e Significato... La parola Ricciola è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ricciola.

Perché la soluzione è Ricciola? La ricciola è un pregiato pesce di mare, noto anche come seriola, apprezzato per la sua carne delicata e saporita. Si trova principalmente nelle acque calde dell’Oceano Atlantico e del Mediterraneo, ed è molto richiesto in cucina per preparazioni raffinate. La ricciola rappresenta un vero tesoro per gli appassionati di pesce, grazie alla sua versatilità e gusto unico.

