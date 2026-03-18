Un gustoso secondo

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un gustoso secondo' è 'Pollo Alla Diavola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLLO ALLA DIAVOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un gustoso secondo" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gustoso secondo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Pollo Alla Diavola? Il pollo alla diavola è un piatto ricco di sapore che si distingue per la sua preparazione speziata e piccante. Questo secondo piatto si caratterizza per l’utilizzo di carne di pollo marinata con spezie, pepe e peperoncino, poi cotta alla griglia o al forno. La combinazione di aromi intensi rende il pollo alla diavola un’opzione apprezzata per chi cerca un gustoso secondo con un tocco di vivacità. La sua preparazione può variare a seconda delle preferenze, ma mantiene sempre un carattere deciso.

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Un gustoso secondo nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Pollo Alla Diavola

Quando la definizione "Un gustoso secondo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gustoso secondo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Pollo Alla Diavola:

P Padova O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona D Domodossola I Imola A Ancona V Venezia O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gustoso secondo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un piatto di carne bianca con peperoncinoLa scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondoVoi secondo CatulloGustoso pesce di mareSecondo GrandezzaUn gustoso piatto freddo