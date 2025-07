Battute o percosse nei cruciverba: la soluzione è Colpite

COLPITE

Curiosità e Significato di Colpite

La soluzione Colpite di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Colpite per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Colpite? Colpite deriva dal verbo colpire e indica l'atto di sferrare un colpo o un'offesa. Può riferirsi sia a un impatto fisico che a un attacco verbale o emotivo. È spesso usato in contesti letterari o giornalistici per descrivere azioni di violenza o attacchi intenzionali, sottolineando l'effetto diretto e deciso di un'azione. In sintesi, rappresenta ciò che viene inflitto con forza e decisione.

Come si scrive la soluzione Colpite

Se "Battute o percosse" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

L Livorno

P Padova

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C T C O O A N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONCITATO" CONCITATO

