Mordaci come certe battute - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : TAGLIENTI

Significato/Curiosità : Mordaci come certe battute

L'aggettivo "mordaci" o "taglienti" descrive battute o commenti che sono acuti e penetranti, spesso caratterizzati da sarcasmo, ironia o critica pungente. Queste espressioni hanno il potere di colpire direttamente il punto debole o di esporre l'assurdità di una situazione, talvolta in modo umoristico ma anche potenzialmente ferendo i sentimenti. Le battute mordaci possono avere un effetto immediato e sorprendente, lasciando un impatto duraturo nelle conversazioni o nelle situazioni sociali. La loro natura diretta e incisiva può generare risate o causare momenti di riflessione, ma richiede sensibilità nell'uso per evitare ferite o incomprensioni.

