Un rapido scambio di battute - Cruciverba

Soluzione 14 lettere : BOTTA E RISPOSTA

Significato/Curiosità : Un rapido scambio di battute

Il "botta e risposta" rappresenta un rapido scambio di battute o repliche tra due o più persone in una conversazione. Questa dinamica coinvolge risposte immediate e spesso spiritose affermazioni precedenti. Il "botta e risposta" può essere usato per creare umorismo, sottolineare punti di vista contrastanti o mantenere l'attenzione nell'interazione verbale. È un elemento comune in situazioni informali, dibattiti, commedie e interazioni sociali. Questa forma di comunicazione vivace e interattiva può contribuire a stabilire un ritmo dinamico nella conversazione, coinvolgendo i partecipanti e creando un'atmosfera di dialogo vivace.

