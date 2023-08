Il composto chimico di certe battute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il composto chimico di certe battute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VETRIOLO

Significato/Curiosita : Il composto chimico di certe battute

Americani che "razzolano", di esercitazioni, di collisione ed esplosione, di come ottenere notizie certe al riguardo. tutto il personale che partecipava... vetriolo bianco, solfato di zinco; vetriolo blu o azzurro, solfato rameico o più precisamente rame (ii) solfato pentaidrato (cuso4 · 5 h2o); vetriolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

