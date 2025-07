Vengono immagazzinate nei cruciverba: la soluzione è Merci

MERCI

Curiosità e Significato di Merci

La soluzione Merci di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Merci per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Merci? Merci è una parola francese che significa grazie. Tuttavia, nel contesto di magazzino e logistica, indica un deposito temporaneo o un'area in cui vengono immagazzinate merci prima della distribuzione. È un termine spesso usato nel settore per descrivere uno spazio di stoccaggio strategico e organizzato, fondamentale per gestire efficacemente le scorte e le consegne.

Come si scrive la soluzione Merci

Hai davanti la definizione "Vengono immagazzinate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

R Roma

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C A T R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CETARA" CETARA

