Un luogo acquitrinoso nei cruciverba: la soluzione è Pantano

Home / Soluzioni Cruciverba / Un luogo acquitrinoso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un luogo acquitrinoso' è 'Pantano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANTANO

Curiosità e Significato di Pantano

Approfondisci la parola di 7 lettere Pantano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pantano? Una pantano è un'area di terreno umido e acquitrinoso, spesso caratterizzata da acqua stagnante e vegetazione morbida. Si forma in zone dove il terreno non drena bene l'acqua, creando un ambiente ideale per alcune piante e animali adattati a vivere in condizioni umide. La parola descrive quindi un luogo naturale, frequentato da molte specie e ricco di biodiversità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rimanere fermi in un luogoLuogo pieno di alberiLuogo sopraelevato per sorveglianzaAllontanarsi abbandonare un luogoFa domande fuori luogo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pantano

Non riesci a risolvere la definizione "Un luogo acquitrinoso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R I T O M S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MINISTRO" MINISTRO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.