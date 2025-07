Simile, uguale nei cruciverba: la soluzione è Somigliante

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Simile, uguale' è 'Somigliante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOMIGLIANTE

Curiosità e Significato di Somigliante

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Somigliante, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Somigliante? SOMIGLIANTE indica qualcosa o qualcuno che assomiglia a un altro, condividendo caratteristiche o aspetti simili. È un termine usato per descrivere somiglianze visive o di comportamento tra due elementi. In parole semplici, rappresenta ciò che è paragonabile o affine a qualcos'altro, creando un collegamento tra le due cose. È un modo per evidenziare affinità e somiglianze in modo diretto e immediato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In parole scientifiche significa simile o ugualeMolto simile a persino e di uguale significatoÈ simile alla tellinaFavoloso animale simile a un cavalloÈ simile al mastino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Somigliante

Non riesci a risolvere la definizione "Simile, uguale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

O Otranto

M Milano

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N D I E E C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INCIDERE" INCIDERE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.