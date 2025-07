Nave per trasportare gas combustibile nei cruciverba: la soluzione è Metaniera

METANIERA

Curiosità e Significato di Metaniera

Approfondisci la parola di 9 lettere Metaniera: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Metaniera? Una metaniera è una grande nave progettata per trasportare gas combustibile, come il metano, attraverso gli oceani. Essenziale per il commercio energetico globale, permette di spostare grandi quantità di gas in modo sicuro e efficiente, collegando produttori e consumatori di tutto il mondo. Un elemento chiave nella distribuzione di energia che alimenta le nostre case e industrie.

Come si scrive la soluzione Metaniera

La definizione "Nave per trasportare gas combustibile" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

