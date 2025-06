Nave per il trasporto di gas combustibile nei cruciverba: la soluzione è Metaniera

METANIERA

Curiosità e Significato di Metaniera

Approfondisci la parola di 9 lettere Metaniera: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Metaniera? Una metaniera è una grande nave progettata per trasportare gas combustibile, come il metano, attraverso lunghe distanze in modo sicuro ed efficiente. Questi giganti del mare sono fondamentali per l’approvvigionamento energetico globale, permettendo di spostare il gas liquefatto dai paesi produttori a quelli consumatori. La loro importanza nel settore energetico le rende elementi chiave della rete di distribuzione di gas naturale.

Come si scrive la soluzione Metaniera

M Milano

E Empoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

