Un gas combustibile

Con il termine butano ci si riferisce ad un qualunque alcano avente formula bruta C 4 H 10 o per antonomasia all'isomero lineare, chiamato più propriamente n-butano o ad una qualunque miscela dei due isomeri strutturali (n-butano e isobutano) corrispondenti a tale formula.

Il butano si ottiene per distillazione frazionata dal petrolio e dal gas naturale.

Italiano

Sostantivo

butano ( approfondimento) m sing

(chimica) idrocarburo alifatico avente quattro atomi di carbonio e dieci di idrogeno). La sua formula bruta è C 4 H 10 . Si presenta gassoso a temperatura e pressione ambiente ma facilmente liquefacibile. Viene usato come combustibile e propellente (anche in ambito domestico)

Sillabazione

bu | tà | no

Pronuncia

IPA: /bu'tano/

Etimologia / Derivazione

composto da but- (che identifica il gruppo butile) e dal suffisso -ano (che identifica i composti della serie omologa degli alcani)

Iponimi

n-butano, isobutano

Iperonimi