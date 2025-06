Una nave per il trasporto di gas combustibile nei cruciverba: la soluzione è Metaniera

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una nave per il trasporto di gas combustibile' è 'Metaniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

METANIERA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Metaniera: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Metaniera? Una metaniera è una grande nave progettata per trasportare gas combustibile, come il metano, attraverso gli oceani. Queste imbarcazioni sono fondamentali per portare energia tra paesi, garantendo la distribuzione di gas naturale in modo sicuro ed efficiente. La loro struttura speciale permette di contenere il gas a temperature e pressioni elevate, rendendole un elemento chiave nel settore energetico globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Nave da trasporto di gas combustibileNave per il trasporto di gas combustibileNavi per il trasporto di gas combustibilePiccola nave con il fondo piatto usata per il trasporto di materialiNave per il trasporto del greggio

M Milano

E Empoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

