Gas combustibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gas combustibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ETANO

Altra risposta : PROPANO

Significato/Curiosita : Gas combustibile

Perpetuo. con i suoi brevetti meyer usò il termine "pila a combustibile" o "pila a combustibile ad acqua" in riferimento alla sezione del suo dispositivo... Perpetuo. con i suoi brevetti meyer usò il termine "pila a" o "pila aad acqua" in riferimento alla sezione del suo dispositivo... L'etano è l'unico alcano con due atomi di carbonio; è un idrocarburo alifatico, il secondo nella serie degli alcani, di formula molecolare C 2 H 6 , o anche (CH 3 ) 2 . In esso il carbonio ha stato di ossidazione -3, a differenza che nel metano (-4). Può essere considerato il dimero del radicale metile (H 3 C•); il gruppo alchilico che da esso deriva è l'etile (C 2 H 5 –). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Gas combustibile : combustibile; Il combustibile dalla spazzatura; È impiegato come combustibile e refrigerante; combustibile a contatore; Il combustibile per gli accendini; combustibile per aerei a reazione; Un gas combustibile ; Elemento chimico usato come combustibile nucleare;

Cerca altre Definizioni