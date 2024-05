L apparecchio che stimola il battito cardiaco

: . Per pacemaker artificiale (in italiano segnapassi artificiale), conosciuto anche come cardiostimolatore o stimolatore cardiaco, si intende un apparecchio capace di stimolare elettricamente la contrazione del cuore quando questa non viene assicurata in maniera normale dal tessuto di conduzione cardiaca.

Italiano: Sostantivo: pacemaker ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (medicina) (tecnologia) (ingegneria) apparecchio capace di stimolare elettricamente la contrazione del cuore quando questa non viene assicurata in maniera normale dal tessuto di conduzione cardiaca. Sillabazione: lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: letteralmente "segnaritmo" .