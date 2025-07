Agile imbarcazione nei cruciverba: la soluzione è Canoa

CANOA

Curiosità e Significato di Canoa

La parola Canoa è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Canoa.

Perché la soluzione è Canoa? Una canoa è un'imbarcazione stretta e leggera, tipicamente lunga e aperta, che si usa per navigare acque tranquille o rapide. Tradizionalmente realizzata in legno o fibra di vetro, permette di muoversi con agilità e semplicità, spesso a remi o pagaie. Ideale per escursioni in natura, rappresenta un modo semplice e divertente per esplorare laghi e fiumi immersi nel verde.

Come si scrive la soluzione Canoa

Stai cercando la risposta alla definizione "Agile imbarcazione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

A Ancona

